Version 1003

2022/01/27 10.84 MBytes

ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI BIOS 1003

"01. Improve system performance and Window 11 OS stability.

02. Update USB PD FW to 1.0F.

03. Update Intel ME FW to 16.0.15.1620 V3

04. Add Thunderbolt FW update method for onboard Thunderbolt models and ThunderboltEX 4 Card support models

05. Update Intel microcode.

06. Improve DRAM compatibility

07. Change PCIe speed hotkey item from F9 to F6.

Efter att mitt System blev tämligen stabilt efter många om och men med 0811 så kände jag ändå att man gärna vill ha senaste firmware iom att AlderLake är ganska nytt och kanske optimeras bättre och bättre.

Men tyvärr så verkar denna blivit sämre för min del. Har återigen lite problem att boota ibland. Fått allt från att ena minnesstickan inte hittas när jag startat, problem med RGBsynkningen på dom med G.Skillappen. Fått meddelande att "your cooler has been somewhat characterized" vid restart från windows. Ska prova någon dag, blir det mer problem går jag tillbaka till 0811 som ändå funkat bra efter lite fix i bios.

Just nu verkar det mesta funka igen men alltså jag börjar bli duktigt trött på min asusbräda. Funderar starkt på att prova MSI i motsvarande prisklass. Typ Carbon. Dessutom är Asus sjukt slöa att visa bilden på skärmen? Den är ju oftast svart i typ 10 sek innan man får en skymt (ibland) av bootvalen. Dessa problem har inte MSIbrädorna?