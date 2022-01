Processorn "boostar" upp till 180w tills den når 100c gränsen, och sen klockar ner för att maximera prestanda och hålla sig inom gränsen.

De är designade på detta vis men hur mycket watt den drar beror på vad för standard BIOS inställningar moderkortstillverkarna har valt. Vissa har AUTO som 65w andra 180w etc..

In i BIOS och ta kontrollen över det, men 100c är som designat.

https://www.techpowerup.com/review/intel-core-i9-12900k-alder...

"...Alder Lake processors now run at maximum power draw indefinitely if the load demands it and as long as the processor doesn't hit the thermal limit of 105°C. This is done without inventing a new system; Intel simply tweaked the PL1 and PL2 values and set them both to 241 W, which effectively means the processor can run at 241 W all the time as long as it doesn't overheat. The "125 W" limit now only exists on paper and in marketing documents."