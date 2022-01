Hej,

som titeln beskriver.

Vilka här på forumet har köpt någon av ASUS Z690 moderkort och kör med några minnen från Corsair på hastigheter över 5200Mhz?

Corsair Dominator Platinum RGB 32GB (2x16GB) / 6200MHz / DDR5 / CL36 / CMT32GX5M2X6200C36

Corsair Dominator Platinum RGB 32GB (2x16GB) / 5600MHz / DDR5 / CL36 / CMT32GX5M2X5600C36

Corsair Dominator Platinum RGB 32GB (2x16GB) / 5600MHz / DDR5 / CL36 / CMT32GX5M2B5600C36W - Vit

Corsair Dominator Platinum RGB 32GB (2x16GB) / 5600MHz / DDR5 / CL36 / CMT32GX5M2B5600C36- Svart

Corsair Vengeance 32GB (2x16GB) / 5600MHz / DDR5 / CL36 / CMK32GX5M2B5600C36

På inga av ASUS DDR5 moderkort hittar jag högre hastighet än 5200Mhz i QVL-listan.

Några på forumet som kör 5600Mhz med antingen Hero, Apex eller Formula?

Hur fungerar det för er?

Har beställt CMT32GX5M2B5600C36W - Vit till ett Asus Z690 Formula nämligen.

Skrev till ASUS som svarade mig med följande:

"As the memory are not in the list, we cant guarantee if they will work without any issues.

The QVL shows the memory that we have tested and are know to work."

Tacksam för svar