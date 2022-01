Tips på lokalt co-op PS5 eller Nintendo Switch

Hej!

Först vill jag börja med att tipsa alla om "it takes two" jag hade missat den här juvelen men spelade precis igenom det med min dotter. Kan vara bästa spelet jag någonsin spelat på konsol.

Jag och min dotter (8 år) har spelat igenom:

It takes two

Sackboy

Zelda breath of the wild

Zelda links awakening

ratchet and clank rift apart

Det är spel liknande dessa jag letar efter, helst co-op men även episka äventyrsspel med bra handling är intressanta. Vi har försökt spela unravel men jag orkade inte, eftersom det var helt utan handling lessnade jag ur, det måste vara någonting spännande i handlingen som driver en framåt hela tiden.