Jag har exakt samma problem med mitt 3060Ti.. Inget flimmer what so evver under spel, men däremot i windowsmiljö samt när jag surfar på webben. Inte lagt ned jättemkt tid på felsökning. Men min andra skärm har inte samma problem, en gammal 60hz 1080P skärm medans main skärm 32,5 1440p 144hz. Problmet är mer frekvent efter senaste nvida drivisen. Eft som den gamla skärmen inte gör så så utesluter jag nästan att det skulle vara ett hårdvaruproblem.

Mina tankar går till något som spökar med mjukvarudelen mellan nvidia och hålla 144hz , 30 serien har ju väldigt effektivt energischema funderar på om det är relaterbart till att kortet klockar ner sig eller liknande, då det ibland får för sig att bugga i spel och fps droppar och jag får alt+tab ngra ggr eller starta om spelet för att fps skall bli normal igen.