Att jobba halvtid - ska det påverka lönen som programmerare? Har 28000 kr/mån (blir 14000 kr/mån) med 5 års arbetslivserfarenhet

Hejhej,

Jag undrar hur lönen påverkas av att man är sjukskriven och bara jobbar halvtid. Det är så att jag nästan har “gått in i väggen” ca 3 gånger under tiden på mitt jobb. Jag fick psykos 2 av gångerna och så har jag tydligen asperger enligt psykolog. Minns att tankarna under psykoserna bland annat var att jag inte känt mig tillräckligt bra behandlad kring just lönen. Just nu har jag som sagt 28000 kr i månaden.

Jag har alltså gjort en “remake” av ett minst 15 år gammalt program skrivet i VB6. Jag har skrivit det nya programmet från scratch med verktyg som Qt, C++, QML, JavaScript, Java, XML. Programmet fungerar både på Windows och Android (både smartphones och tablets) och består av ca 42000 rader kod och kommentarer. Programmet behandlar komplext mätdata som kommer från en låda med ett kretskort (som någon annan konstruerat däremot) - kommunikation sker via blåtand. Datat är t ex i millivolt, behandlas med matematik och lagras i JavaScript-arrayer och kan även sparas på disk (t ex JSON/CSV). Jag tror jag hade nytta från mina tidigare arbetsplatser och av kurserna från högskoleingenjörsutbildningen i datateknik (jag har examen).

Det är så att löneförhöjning kommit på diskussion 3 gånger vet jag. En gång sa chefen att jag även skulle få “bonus” när mitt program är klart, det var ca 2 år sedan och första versionen av programmet släpptes ca 6 månader efter han sa så. Jag började min anställning för ca 4 år sedan och programmet tog ca 2,5 år att skriva. Idag har vi släppt kanske 10 uppdaterade versioner av programmet. Det har nog bara varit ca 3-5 riktiga buggar genom tiden, så tydligen var jag noggrann när jag skrev programmet👍. Jag har även lagt till ca 10 nya små som större features enligt önskemål från ledningen.

Jag tänkte be chefen om ett lönesamtal inom kort. Han kommer säkert trycka på att jag bara jobbat halvtid. Men en lön ska för det mesta påverkas av utbildning, kompetens, arbetsuppgifter och resultat vad jag vet. Men att vara sjukskriven halvtid? Lönen är ju redan kapad (får 14000 kr före skatt). Kanske resultaten/”programmen” levereras senare i tiden i och med att man inte jobbar 100%? Eller om man jobbar halvtid kanske man helt enkelt är mer effektiv än om man jobbar 100%? Minns att jag var trött och stressad när iallafall jag jobbade 100% innan första psykosen.

Enligt årsredovisningen har Coronan inte påverkat företaget på ett drastiskt negativt sätt och så står det att det är "fortsatt god lönsamhet", så jag tänker jag borde kunna begära en del.

Om någon har några tankar på hur man kan resonera kring löneläget när man jobbar halvtid så är jag nyfiken på att höra vad ni säger. Men även om ni har några tankar och synpunkter kring vilken lön jag borde begära samt vilken “bonus” jag skulle kunna begära är jag även tacksam där. Har nämligen ingen aning om vilken “bonus” jag kan begära i mitt fall.