Chipset driver 3.10.22.706

Denna ploppade up på asus hemsida for mitt MB men finns inte på AMD sida

3.10.22.706 (December 15th, 2021)

AMD I2C Controller Driver 1.2.0.118

Hide the Powermanagement option of the driver properties in device manager.

AMDMICROPEP 1.0.30.0

Major changes to this driver package include:

Work around inaccurate HW DRIPS (lower than actual value) due to OS limitation when VBS/Hyper-V is enabled

Notify AMD PMF driver about S0i3 entry/exit

AMD Processor Power Management Support / AMD Ryzen Power plan 7.0.4.4

Update processor power management settings for performance and power improvement

AMD Chipset driver V3.10.22.706 for Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit.(WHQL)

NOTICE:

Due to the different structure for drivers, suggest you remove the old driver first before install this version driver.

3.10.08.506 är den jag använder idag och är den senaste enlig amd hemsida hmmmm

en annan länk om det med

https://www.techpowerup.com/download/amd-ryzen-chipset-driver...

våga man köra på den eller har amd tagit bort den från sin sida av en anledning