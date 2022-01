"Rulle" under sitsen trasigt på roddmaskin. Tips om reservdel tack.

Kanske det är efter att du har rullat över skruvhålen i änden på tuberna? Känns ju som en rimlig förklaring varför det blivit en sådan punktskada.(som är bullsh*t)

ANYWAYS... den här roddmaskinen kommer med många namn. Det säger mig att kvalitén är iffy at best.

En Concept 2:a är dyr, men sett till vad den verkar gå för på gympan så, levererar den ondska och motstånd vid varje drag, varje dag.