Helt ny Corsair K65 RGB Mini Cherry MX Red

Corsair K65 RGB Mini Cherry MX Red

Helt ny och oanvänd, och endast uppackad för att trycka lite på och sen för att ta bild.

Byten är intressant. T.ex äldre Laptop, KBDfans New Super Large 72 Switches Tester All In One, Vattenpump, Ica Basic Mörk Choklad, Ljudabsorbenter, katt, Kajakvagn till cykel, eller annat du tycker jag behöver.

Kan möjligtvis mötas upp i Karlstad, om du inte har bråttom.

Pris: 400kr + frakt.

