Installera android via SD kort

Hej gott folk,

Häromdan fick jag en gammal surfplatta av farsan vid namn "tab G plus" (definitivt en billig kinakopia) som haft android 7.1, lyckades inte hitta någon officiell hemsida eller guider/manualer för den. När den startar visas en animerad google logga och sedan fastnar den. Prövade att lämna den ifred men gav upp efter 2 timmar. Testade sedan att göra hard reset och slapp in i recovery menyn, "wipe data/factory reset" fungerar inte och reboot to bootloader ger mig blackscreen. Två alternativ jag inte testat är "apply update from ADB" och "apply update from SD card". Jag har ett formaterat sd kort tillgängligt, vilken fil/filer skall jag lägga dit för att sedan kunna köra dem från recovery menyn? Planen är att installera android från scratch, föredragsvis en nyare version än 7.1.