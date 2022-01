Vad är det som är fel? [BSOD: Page fault in non-paged area]

Hej!

Ofta när jag startar datorn for jag BSOD. Sen starter datorn om sig och tuffar på som vanligt. Tror att det har något att göra med ett PCI-kort som jag haft för att få fler USB-uttag men det sitter inte i längre och jag har samma problem. WinDbg visar detta:

Microsoft (R) Windows Debugger Version 10.0.22473.1005 AMD64

Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Loading Dump File [C:\Windows\MEMORY.DMP]

Kernel Bitmap Dump File: Kernel address space is available, User address space may not be available.

************* Path validation summary **************

Response Time (ms) Location

Deferred srv*

Symbol search path is: srv*

Executable search path is:

Windows 10 Kernel Version 19041 MP (20 procs) Free x64

Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal

Edition build lab: 19041.1.amd64fre.vb_release.191206-1406

Machine Name:

Kernel base = 0xfffff805`4b400000 PsLoadedModuleList = 0xfffff805`4c02a2b0

Debug session time: Mon Jan 31 06:58:44.289 2022 (UTC + 1:00)

System Uptime: 0 days 0:00:04.905

Loading Kernel Symbols

...............................................................

................................................................

.........................

Loading User Symbols

Loading unloaded module list

......

For analysis of this file, run !analyze -v

nt!KeBugCheckEx:

fffff805`4b7f72e0 48894c2408 mov qword ptr [rsp+8],rcx ss:0018:ffff9701`37807410=0000000000000050

8: kd> !analyze -v

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************

PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)

Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except.

Typically the address is just plain bad or it is pointing at freed memory.

Arguments:

Arg1: ffffffffffffffc7, memory referenced.

Arg2: 0000000000000002, value 0 = read operation, 1 = write operation.

Arg3: fffff8054b9db5db, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory

address.

Arg4: 0000000000000002, (reserved)

Debugging Details:

------------------

KEY_VALUES_STRING: 1

Key : AV.Type

Value: Write

Key : Analysis.CPU.mSec

Value: 2389

Key : Analysis.DebugAnalysisManager

Value: Create

Key : Analysis.Elapsed.mSec

Value: 2484

Key : Analysis.Init.CPU.mSec

Value: 202

Key : Analysis.Init.Elapsed.mSec

Value: 2859

Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb

Value: 76

Key : WER.OS.Branch

Value: vb_release

Key : WER.OS.Timestamp

Value: 2019-12-06T14:06:00Z

Key : WER.OS.Version

Value: 10.0.19041.1

FILE_IN_CAB: MEMORY.DMP

BUGCHECK_CODE: 50

BUGCHECK_P1: ffffffffffffffc7

BUGCHECK_P2: 2

BUGCHECK_P3: fffff8054b9db5db

BUGCHECK_P4: 2

READ_ADDRESS: ffffffffffffffc7

MM_INTERNAL_CODE: 2

BLACKBOXNTFS: 1 (!blackboxntfs)

PROCESS_NAME: System

TRAP_FRAME: ffff9701378076b0 -- (.trap 0xffff9701378076b0)

NOTE: The trap frame does not contain all registers.

Some register values may be zeroed or incorrect.

rax=0000000000000000 rbx=0000000000000000 rcx=0000000000000000

rdx=ffff970137807974 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000

rip=fffff8054b9db5db rsp=ffff970137807840 rbp=0000000000000008

r8=0000000000000001 r9=000000000000000b r10=0000000000000000

r11=ffff970137807810 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000

r14=0000000000000000 r15=0000000000000000

iopl=0 nv up ei ng nz na po nc

nt!_PnpGetObjectProperty+0x10f:

fffff805`4b9db5db 8945bf mov dword ptr [rbp-41h],eax ss:0018:ffffffff`ffffffc7=????????

Resetting default scope

LOCK_ADDRESS: fffff8054c044ae0 -- (!locks fffff8054c044ae0)

Resource @ nt!PiEngineLock (0xfffff8054c044ae0) Exclusively owned

Contention Count = 1

NumberOfExclusiveWaiters = 1

Threads: ffffe6052e230080-01<*>

Threads Waiting On Exclusive Access:

ffffe605268fc140

1 total locks

PNP_TRIAGE_DATA:

Lock address : 0xfffff8054c044ae0

Thread Count : 1

Thread address: 0xffffe6052e230080

Thread wait : 0x129

STACK_TEXT:

ffff9701`37807408 fffff805`4b84a56f : 00000000`00000050 ffffffff`ffffffc7 00000000`00000002 ffff9701`378076b0 : nt!KeBugCheckEx

ffff9701`37807410 fffff805`4b69f4d0 : ffff9701`378079a8 00000000`00000002 ffff9701`37807730 00000000`00000000 : nt!MiSystemFault+0x18d07f

ffff9701`37807510 fffff805`4b80545e : ffff9701`37807790 ffffb10b`a5d8fc40 fffff805`4b40c360 ffff9701`378079b0 : nt!MmAccessFault+0x400

ffff9701`378076b0 fffff805`4b9db5db : ffff9701`37807a38 ffffb10b`a5d8fc40 00000000`00000008 ffffb10b`a53896d0 : nt!KiPageFault+0x35e

ffff9701`37807840 fffff805`4bb59e37 : ffff9701`37807a38 00000000`00000000 ffffb10b`a5d8fc40 00000000`00000001 : nt!_PnpGetObjectProperty+0x10f

ffff9701`37807910 fffff805`4ba47e1c : ffffb10b`a5d8fc40 ffff9701`00000004 00000000`00000007 ffffe605`0180200a : nt!PiUEventDeviceNeedsInstall+0x147

ffff9701`378079a0 fffff805`4ba48ec8 : ffffb10b`a5d8fba0 ffffe605`268c3c00 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!PiUEventNotifyUserMode+0x1f0

ffff9701`37807a30 fffff805`4b6b8655 : ffffe605`29f9d040 ffffe605`29f9d040 ffffe605`268c3cb0 ffffe605`2eefb2d0 : nt!PnpDeviceEventWorker+0x298

ffff9701`37807ab0 fffff805`4b755995 : ffffe605`29f9d040 00000000`00000080 ffffe605`268de080 002fe47f`bd9bbfff : nt!ExpWorkerThread+0x105

ffff9701`37807b50 fffff805`4b7fe938 : ffff9880`d9700180 ffffe605`29f9d040 fffff805`4b755940 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x55

ffff9701`37807ba0 00000000`00000000 : ffff9701`37808000 ffff9701`37801000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x28

SYMBOL_NAME: nt!_PnpGetObjectProperty+10f

MODULE_NAME: nt

IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe

IMAGE_VERSION: 10.0.19041.1466

STACK_COMMAND: .cxr; .ecxr ; kb

BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 10f

FAILURE_BUCKET_ID: AV_W_(null)_nt!_PnpGetObjectProperty

OS_VERSION: 10.0.19041.1

BUILDLAB_STR: vb_release

OSPLATFORM_TYPE: x64

OSNAME: Windows 10

FAILURE_ID_HASH: {6a5295ed-9bed-46ad-156e-2106c8492ec0}

Followup: MachineOwner

---------

Har ingen aning om hur man utläser sådant här men enligt nätet ska svaret på min fråga finnas någonstans i texten ovafn? Help me Sweclockers, you're my only hope!