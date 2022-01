Kan inte para kontroll med återställd PS4

Tjena,

Gjorde en återställning på mitt PS4 men nu när man startar upp konsolen så kan man ej använda Dualshock 4 kontrollern...

Jag har testat att stänga av PS4 och göra en "hard reset" genom att hålla ner reset-knappen i ca 10 sekunder, därefter kopplat in den i PS4 via USB-B kabeln och försökt starta via kontrollern men helt utan resultat. Dosan står bara och blinkar vitt och inget händer...

Värt att nämna är att dosan gick att para ihop innan återställningen och funka felfritt. Jag har även testat 3 olika USB-B kablar men utan resultat.

Jag har tänkt åka in och köpa en ny dosa och testa med den samt en ny kabel, men jag tar gärna emot tips och hjälp här innan om någon haft samma problem och löst det.

Tack.