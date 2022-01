Ska gräva fiber till huset för första gången. Har ni några tips som ni önskar att ni visste när ni ordnade med fiber?

ADSL försvinner från våran villa inom kort och nu är vi i princip tvungna att skaffa fiber.

Det finns en avlämningspunkt på våran tomt cirka 6-7 meter från husväggen/garaget.

Pratade lite kort med en säljare om detta och han tyckte att det var lättast att gräva från avlämningspunkten till garaget som ligger intil huset. Sedan skarva inuti garaget in till huset.

Men tycker jag fått lite info/dålig info om hur man ska gräva egentligen. Har begärt om lite mer hjälp och inväntar svar men tänker att jag kollar med er också som är så kunniga på typ allt. Har läst runt lite och 50cm djupt och 30cm brett verkar vara bra riktlinjer att gå efter.

Men känns bara som att jag kommer göra något fel.... Ska man gräva ändå in till husväggen? Alltså 50cm djupt så man verkligen ser grunden på huset? Sedan ska kabeln man lägger ''slicka'' husgrunden hela vägen upp till väggen där vi kommer borra och kabeln går in? Också hört att vi bör lämna en bit av kabeln i båda ändarna av grävningen.

Sen också hur nära ska vi gräva till avlämningspunkten? Det är typ en 30x40 metall box som kanske är 60cm hög. Ska fråga dom som har hand om detta men kollar med er också vad ni har för åsikt.

Gjorde en supersnabb och dålig ritning om hur jag antar att det kommer gå till och vara upplagt.

https://gyazo.com/76d246a6c707f844b5b2b36f33404097

Första bilden är där vi gräver från avlämningspunkten till garage väggen, gröna punkten är cirka där jag antar att vi borrar in i väggen.

Bild 2 är innuti garaget där jag ser att vi skarvar längst garagetaket för att sedan gå in huset där ''fiberdosan'' ska sitta. Vet inte vad det kallas men antar att det är där man kopplar in nätverkskablar/router m.m. Vi måste alltså borra en gång till för att komma in i garaget till huset.

Sedan bild 3 är andra sidan väggen där vi borrat genom garage väggen där jag antar att fiberdosan kommer att sitta. Sedan dra en nätverkskabel ut genom det rummet ut i hallen för att sedan ha routern i mitten av huset på där ni ser att det står ''router''.

Sen har jag min dator i det rummet till vänster ni ser i bild nr2 då kan jag bara köra en kort nätverkskabel från fiberdosan till datorn.

Hoppas ni förstår vad jag menar och kanske kan komma med några tips eller egna erfarenheter.