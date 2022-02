Webbyrå som ej levererat slutprodukt?

Förseningsviten eller hur det hanteras bör tas upp i avtalet. Ni har beställt en tjänst, inte en produkt (om jag tolkat det rätt). Svårare att reklamera en tjänst än produkt rent generellt. Därför är avtalsskrivningen så oerhört viktig.

Har ni skrivit in nåt angående förseningar?

Har ni en Definition of Done med i avtalet så ni vet när produkten är levererad eller har ni bara avtalat ett visst antal timmar?

Så många frågor så vi kan bara sitta o killgissa