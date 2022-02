Konstant hackande vid uppspelning av 1080p

Hej,

Jag har ett långdraget och frustrerande problem som jag inte lyckas lösa. Alla tips, råd och funderingar är välkomna.

Jag har försökt sammanställa all info som jag har men tveka inte på att ställa frågor om det är någon info som saknas.

-----------------------

Uppsättning:

Intel Nuc Kit Nuc5I5Ryk inköpt ny dec 2016.

Processor: Intel Core I5-5250U

Minne: Fury Black DDR3L 1866MHz 2x4gb

Grafik: Intel HD graphics 6000

Hårddisk: Samsung 850-series EVO 120GB M.2

HDMI-kabel: Deltaco mini HDMI>HDMI (Version 1.4)

OS: Windows 10 Pro 64bit

-----------------------

Felbeskrivning:

Jag har problem med att bilden hackar konstant (typ var annan sekund eller så) när jag kör 1080p och 5.1 -ljud via streamingtjänster i Windows 10. Jag vet att jag hade det här problemet redan när jag införskaffade nuc:en i slutet av 2016. Jag lyckades aldrig komma till rätta med det då utan det slutade då med att jag installerade Windows 7. Där inser jag nu att jag nog dock bara kört streaming via Firefox (720p) och då fungerar det. Nu flera år senare så gör jag ett nytt försök med Windows 10 men problemen kvarstår fortfarande.

Exempel på hur det ser ut när jag spelar upp video via Netflix Windows app: https://imgur.com/Rb9FEiv

Testat och ger problem med hackande bild:

Netflix appen (1080p + surroundljud)

Netflix via Edge (1080p inget surround).

Disney+ via appen (1080p inget surround)

Testat och fungerar:

1080p och 5.1 -ljud via Kodi.

Disney + via Edge (inget surroundljud, inte hundra på videokvalité men rätt säker på att det är 1080p).

Netflix på Firefox + 1080p tillägg

All streaming via Firefox och Chrome (endast 720p + stereo).

-----------------------

Felsökning:

Kört alla Windowsuppdateringar.

Kört alla uppdateringar som hittas via Intel update manager.

Gjort bios uppdatering.

Testat att avinstallera befintliga grafikdrivrutiner och sedan (efter omstart) manuellt installerat följande.

Test 1

Intel® HD Graphics Driver for Windows 10® for Legacy Intel® NUC

version: 15.40.41.5058

Test 2

Intel® Graphics Driver for Windows* [15.40]

version 15.40.48.5171

Testat att ladda ner en utav filmerna via Netflix app och konstaterat att problemet ändå kvarstår vid uppspelning (med andra ord inget nätverksproblem).

Hållit koll på prestanda via Aktivitetshanteraren och sett att inget är i närheten av att slå taket vid uppspelning.

Testat både med TV och datorskärm.

Testat med olika uppdateringsfrekvenser - 50hz, 60hz och 24hz.

-----------------------

Ej felsökt:

Byta HDMI-sladd – Jag har ingen annan sladd som passar (hdmi mini > HDMI) och den jag har är en high-speed och dessutom fungerar det som nämnt utan problem i Kodi.

Köpa nytt RAM.

En sak som jag kom fram till nu när jag sammanställt det här är att jag har lyckats köpa fel mhz på ram-minnet. Det jag har satt i är 1866MHz men mitt moderkort verkar bara stödja 1333 och 1600. Dock ser jag även att det står så här på specsen på minnet som jag köpt ” SPD - 1600 MHz - 1.35 / 1.5 V - CL10 - 10-10-10”. Så det verkar ju som att det ska gå att köra det i 1600mhz också. När jag kollar bios så har det även automatiskt satts till 1600mhz men tcl, trcd och trp stod på 9. Jag testade att ändra dessa värden till 10 men det gjorde ingen skillnad. Kanske något annat värde som borde ändras? Jag hittar t.ex. ingen info om ”Memory Clock” och ”tRAS”, se bifogad bild från bios - https://imgur.com/XXX8Vpa

BIOS

Det finns mycket inställningar i BIOS men här har jag inte vågat pilla på något ännu (förut det jag nämnde om minnet här ovan).