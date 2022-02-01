AMD Ryzen 5 2600X | ASUS GeForce RTX 2080 8GB DUAL OC | Corsair Vengeance LPX Black 16GB (2x8GB) / 3200MHz | MSI B450 TOMAHAWK - ATX / B450 | Fractal Design Define C - Svart | Corsair RM750X V2 750W 80+ Gold | Noctua NH-D15 |
2600x vs 5600x elkostnad
Andreaz1
Moderator ♥ ★
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ASUS Z97-A | Intel Core i7-4790K | Noctua NH-U14S | ASUS GeForce GTX 1070 Dual OC
2x8GB Corsair Vengeance Pro | Samsung 850 EVO 500GB | Cooler Master V750S
Fractal Design Meshify C | Cooler Master MK750 MX Silent Red | ASUS Strix Claw | Dell U2515H
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Swedishchef_90
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