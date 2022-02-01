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2600x vs 5600x elkostnad

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Medlem

2600x vs 5600x elkostnad

Hej

Nu är det dags att uppgradera men plånboken svider ju lite av att köpa en 5600x för 3000k och sedan en del pengar för att få bios uppdaterade utav proffs.

På tal om för och nackdelar att byta, är någon duktig nog här på el och elkostnader som kan räkna ut hur mycket billigare 5600x blir i grundutförande drift på 65w kontra 2600x 95w, det borde väl gå att räkna ut? Eller så är det kanske så marginelt lite jag vet inte. Någon som kanske kan hjälpa till?

Datorn är i sign så en 5600x ska ju inskaffas, snarare än senare bara beroende på hur många fördelar jag kan hitta.

Mvh

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Moderator

Uppgradera BIOS själv, du behöver inte betala någon för det.

Skillnaden i elkonsumtion på de där kommer du inte att märka av.

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Medlem
Skrivet av SellahiR:

Hej

Nu är det dags att uppgradera men plånboken svider ju lite av att köpa en 5600x för 3000k och sedan en del pengar för att få bios uppdaterade utav proffs.

På tal om för och nackdelar att byta, är någon duktig nog här på el och elkostnader som kan räkna ut hur mycket billigare 5600x blir i grundutförande drift på 65w kontra 2600x 95w, det borde väl gå att räkna ut? Eller så är det kanske så marginelt lite jag vet inte. Någon som kanske kan hjälpa till?

Datorn är i sign så en 5600x ska ju inskaffas, snarare än senare bara beroende på hur många fördelar jag kan hitta.

Mvh

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Ladda ner bios på din gamla dator till en usb, följ ditt moderkorts råd hur du flashar den, installera nya cpu.

Är väldigt enkelt så länge man läser på om man är osäker

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Medlem

Hur stor strömförbrukning du har beror ju på hur du använder datorn. I idle så drar CPUn nästan ingenting, men kör du något tungt spel så kommer den att ligga på eller t.om över sitt TDP värde. Vid överklockning drar den naturligtvis ännu mer.

Antag att du kör datorn för fullt och CPU då drar specificerad mängd ström, dvs 65W respektive 95W. Då är det 30W skillnad.
På en timme blir skillnaden i strömförbrukning då 30Wh, och på ett dygn 24*30Wh = 0.72kWh.
På ett helt år bli skillnaden i strömförbrukning i såfall 365*0.72kWh = 263kWh.
Just nu varierar ju elpriset rätt mycket över tid, men om vi antar ett pris runt 1kr/kwh så skulle skillnad i elkostnad bli ett par hundra kronor om året.

I praktiken kommer du knappast att köra datorn på max dygnet runt, så skillnaden blir i praktiken betydligt lägre. En eller ett par tior om året gissningsvis.

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Medlem

Tack för snabba och enkla svar!

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Medlem

95w - 65w = 30 watt

30 watt x 24 timmar = 720 watt (om cpun jobbar hårt i 24 timmar dvs)

720 watt = 0,72 kWh.

0,72 x 30 dagar = 21,6 kWh på en månad om den jobbar dygnet runt med hög belastning.

Elpris, elöverföring och energiskatt pendlar mellan 1-3kr per kWh på månadsbasis drygt.

Om vi räknar på 2 kronor: 21,6 x 2 = 43,2kr per månad extra.

Troligtvis så arbetar inte din cpu i 100% dygnet runt hela månaden, så antagligen blir det snarare 5-10kr om jag bara gissar.

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Medlem
Skrivet av Sebbe_a:

95w - 65w = 30 watt

30 watt x 24 timmar = 720 watt (om cpun jobbar hårt i 24 timmar dvs)

720 watt = 0,72 kWh.

0,72 x 30 dagar = 21,6 kWh på en månad om den jobbar dygnet runt med hög belastning.

Elpris, elöverföring och energiskatt pendlar mellan 1-3kr per kWh på månadsbasis drygt.

Om vi räknar på 2 kronor: 21,6 x 2 = 43,2kr per månad extra.

Troligtvis så arbetar inte din cpu i 100% dygnet runt hela månaden, så antagligen blir det snarare 5-10kr om jag bara gissar.

Dold text
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Din beräkning blir rätt, men 30 watt x 24 timmar blir 720 wattimmar (Wh). Watt är ett mått på effekt, multiplicerar du effekt med tid så får du energi (joule per sekund multiplicerat med sekund blir joule: j/s*s = j)

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