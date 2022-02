En snart 10 år gammal gamingdator - Hur hade ni gjort?

Skrivet av Stefflo: Lådan, ssd:n och psu:n funkar även för nytt bygge men resten är nog dax att uppgradera.

Finns fortfarande värde och intresse på marknaden för de delarna så testa lägg ut till försäljning. Vad är det för spel du vill spela och vad har du för skärm? Gå till inlägget

Tack för svar Stefflo!

Jag spelar egentligen inte så tunga spel just nu, men mycket på grund av att jag inte haft möjligheten heller. Age of Empires 4 är det som gått varmast nu (vilket nuvarande GPU:n knappt orkar med). Men hade gärna haft möjligheten att ta del av exempelvis Far Cry 6 eller God of War också. Spelar en del singelplayerspel och vill gärna att datorn ska orka med nya spelsläpp i ett par år framöver.

Skärmen jag har nu är en LG 27GL83A 27”, 144hz och maxupplösning på 2560x1440.