Hej!

Har dragit igång ett projekt med att få ut internet till gäststugan. Tanken är att vi ska kunna lana 5 personer där ute och vill även få ut wifi där. Kan man koppla enligt bilden?

https://imgur.com/XsNCAry

Dra en kabel från LAN-porten på routern inne i huset, i en slang under jord, in till en 8 portars switch i gäststugan. Fem uttag ska gå till fem olika datorer (vid lan). Går det att sätta in en router i ena switchuttaget och få wifi att fungera, eller behöver man ha en accesspoint? Eller det går kanske inte göra så här överhuvudtaget?

Mottar gärna tips och förbättringsförslag. Är helt ny på nätverk så detta kanske ger folk ett gott skratt bara.