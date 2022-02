Dator skall stå i ett annat rum

Hej

Jag vill ha tyst vid skärmen då jag gör saker vid datorn. Det kan vara för att inte störa koncentrationen eller för att jag spelar in ljud av olika anledningar. Men eftersom jag utvecklar spel så vill jag kunna ändå visa upp dessa spel på en anständig speldator. Så lösningen får bli att ställa datorn i rummet bredvid och dra ledningar genom väggen (och eventuellt ljuddämpa hålet).

Jag har två olika rum jag kan ställa datorn. I det ena fallet är det två gipsplattor som utgör väggen mellan mitt rum och rummet där jag kan ställa datorn. I det andra fallet är det betongvägg. Skall jag göra ett nytt hål måste jag hyra in en Hilti borrmaskin. Men det går i väggen ett ledningsrör som har använts för den fasta telefonen. Min granne har dragit ut alla telefonledningar och ersatt dessa med CAT5/6 kabel och det blev bra. Rummet med betongvägg som är den bästa lösningen för då stör inte datorn någon annan.

Så jag undrar om någon har prövat något sätt att skicka signalerna från tangentbord, mus, mikrofon, skärm genom en adapter och vidare i en USB-C? Jag har inte testat om en USB-C kabel går in i ledningsröret efter det att jag tagit bort ledningen till den fasta telefonen. Men i worst case scenario så får jag göra ett nytt hål.

Om ni kommer med konkreta förslag så får ni gärna inkludera var jag kan beställa utrustningen.