Speldator under 9000 kr - vad tror ni om de här modellerna?

Hej!

Jag har tänkt köpa en stationär speldator för max 9000 kr, för att spela spel som t.ex Final Fantasy XIV, The Sims 4, My Time at Portia och Valheim. Jag vill kunna spela på höga settings, ta en del screenshots och använda mods, men vad jag förstått det som så behöver jag inte direkt någon värstingdator för det.

Då jag är student vill jag gärna komma undan så billigt som möjligt, men det vore såklart toppen om det gick att uppgradera komponenterna senare när budgeten tillåter. Jag kan inget om datorbygge så vill gärna köpa en som är färdigbyggd.

Jag har kikat på de här modellerna som för mig verkar väldigt lika. Tror ni att de är tillräckligt bra för mig, eller kan ni rekommendera någon annan modell? Vilken tror ni är bäst?

HP Pavilion Gaming TG01-2021no

- GeForce GTX 1650 Super, Ryzen 5 5600G, 8 GB RAM, 512 GB SSD, WiFi, Windows 10 Home

Lenovo G5 14AMR05 (90Q10044MW)

- AMD Ryzen 5 3600 processor, 512 GB SSD & 8 GB RAM, NVIDIA® GeForce® GTX 1650 SUPER

Lenovo IdeaCentre Gaming 5

- Intel® Core™ i5-11400F-processor, NVIDIA GeForce GTX 1650 Super GPU, 8 GB DDR4 RAM, 512 GB SSD

Tack på förhand!