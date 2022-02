Mac-ägaren klantade till det

Jag hade just fått hem två processorer, X5690, till min Mac Pro 5.1 från 2012. Jag skulle byta dem själv efter att ha sett instruktionsfilmer på youtube. Jag tog fram originalprocessorn till datorn, som jag haft på sidan om sedan jag uppgraderade till 12-core för 3 år sedan. Originalet är en Quadcore 3,32 Ghz och den testade jag att ta bort ’’kylburken’’ på för att se hur det fungerade. Jodå, det gick bra, jag kollade även på processorn. Satte ihop den igen, öppnade luckan på datorn, drog ut processorbrickan med de två kylburkarna över två sexkärniga 3,06 GHz-processorer. Jag började lösgöra kylburkarna. Konstigt, det verkade vara bara tre skruvar på varje, det var fyra på den andra. Jag skruvade lös dem, men det gick inte att få bort burken. Den satt fast i något. Jag vred den men den lossnade inte. Jag skruvade fast den igen och provade den andra. Samma sak där. Satte ihop den, satte in brickan i datorn och startade. Det hände ingenting! Datorns fläktar gick för fullt men datorn satte inte igång. Kanske hade det blivit något glappt mellan kylbukarna och processorerna? Jag testade den gamla brickan och då gick datorn igång på en gång, inga problem. Kollade sedan på youtube igen och upptäckte fjärde skruven i en instruktionsfilm! Det satt en tejpbit över den med texten ’’Void if removed.’’ Jag hade alltså försökt få loss burkarna med en skruv kvar! Jag bestämde mig för att göra processorbytet ändå. Skruvade bort alla skruvar och det gick lätt att ta loss burkarna. Tog bort processorerna, en efter en. Lade dit de ’’nya’’, satte fast dem med klämman, tillsatte kylpasta och skruvade dit burkarna. Allt verkade ha gått bra. ’’Nu ska det väl ändå fungera’’, tänkte jag. In med brickan i datorn och knäppte på. Det blev samma resultat som före ingreppet. Datorn står och surrar, startljudet uteblir, datorn startar inte. Det hjälpte alltså inte att byta processorerna, något annat måste ha gått sönder. Jag har alltså lyckats förstöra både processorbrickan och installerat processorer som inte jag får någon användning för. Jag använder nu originalbrickan med 4-kärniga processorn. Minnet är bara 32 GB, och öppnar jag några Adobe CC-program försvinner det snabbt. Det var en av anledningarna till att jag uppgraderade till dubbla processorer, att få mer minne. Den uppgraderingen kostade runt 10 000 kronor 2019, men jag köpte inte allt på en gång. Ska jag kontakta en Apple-verkstad i detta ärende? Det lär väl kosta skjortan. De kanske inte ens undersöker brickan eftersom den är för gammal. Det blev en katastrof detta. En ny bricka av samma kaliber kostar mellan 6 000 och 11 000 SEK på eBay. Nej jag måste nog skrota datorn efter det här. Kan inte lägga ut mer pengar på den här.