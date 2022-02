Nvidias 12-pinskontakt kompatibel med PCI Express 5.0

Skrivet av BMac: Vad är det med denna kontakt som är specifikt PCIe 5.0? Gå till inlägget

Det har du rätt i.

https://videocardz.com/newz/pcie-gen5-power-connector-is-comp...

Säger på bilden från Asus.

"Each ROG Thor 1000W Platinum II PSU is bundled with a 12-pin PCIe cable that can pipe up to 600W of powert to PCIe Gen 5.0 graphics cads. Get rady for the future of power delivery."

Det i sig säger ju inte att det är en del av standarden. Förutom att bilden precis ovan står PCIe Gen 5.0 Ready. Men vilka agg är inte det?

Enligt https://www.igorslab.de/en/power-supply-insanity-connector-ch... som videcards hänvisar nämnd det att det har med ATX v3.0 standarden att göra.

Lite mer här

https://www.igorslab.de/en/up-to-600-watt-power-for-graphics-...

Någon annan får gärna läsa alla. Står på senaste men det är inte från standardaen tan hans reflektion.

"several graphics card manufacturers have already expressed some relief that the PCI SIG has also defined a new “High Power Connector” (H+) as standard within the specification for the new PCIe 5.0 standard." Men det i sig betyder inte att H+ kontakten är standard gentemot PCIe 5.0

Så först videocards, sedan igorslab.de och sedan hänvisar han till sig själv. men det ser ut som en hänvisning snarare än cirkelbevis.