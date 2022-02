Efter snart 20 år med Xbox vill jag byta till Playstation, men då finns inga konsoler?

Har sedan Xbox lanserades varit helt såld på deras konsoller och titlar, de har känts mer rätt för mig än vad playstation gjort. Har haft i princip alla xbox konsoler, även deras "mellan-generationer".

Nu har jag fått upp ögonen för flera Playstation titlar sedan ungefär ett år tillbaka, så tänkte köpa mig en konsol, men det finns inga någonstans?

Behöver absolut inte nyaste versionen eftersom att jag vill avverka många äldre titlar, men om spelen finns i en remastered-version och samlingsutgåva som t ex "Uncharted" så spelar jag ju helst det. Så har siktat in mig på förra generationens playstation, nr 4. Men de finns ju knappt att få tag på och begagnatpriserna är vad butikspriserna var för något år sedan, vilket jag tycker är helt galna! Vem köper ett Ps4 Slim för 2500 kr när det gick för 2400 kr nytt? Mitt senaste köp var Xbox one S för 1800 kr inkl Forza Horizon 3 år 2017 och den dyraste jag köpt var Xbox 360 Elite för 3000 kr år 2007. Däremellan har jag köpt flera nya 360 versioner för 1200-1500 kr.

Vad jag har sett så har playstation legat några hundringar över xbox genom tiderna och så påverkar såklart att inflation slutpriset och även marknadsanpassade priser, men det är ju rent löjligt. Det finns bara en begagnatmarknad och där många konsollers ursprung är tvivelaktigt då det saknas både kvitton, kartonger och de är repade som jag vet inte vad.

Ni som är insatta i ämnet/marknaden. Hur har det blivit så här? Jag hade inte med mig att köpa ett par år begagnat PS4 för de summorna, men folk verkar inte ha någon gräns. Läste i en artikel att Sony fortsätter tillverka nya PS4 samtidigt som PS5, men det verkar inte finnas att köpa någonstans? Hur länge ska man behöva vänta?