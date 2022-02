Hjälp med felsök vid hembygge av speldator

Hej

Sonen på 13 år har påbörjat bygget av sin första dator och har valt nedan komponenter. Grafikkort har han inte köpt än, men vi har ett gammalt från en avställd dator som han tänkte använda för att testa så att allt funkar. Det är han som läst på och kollat en massa filmer på youtube om hur man gör. Vi föräldrar hjälper honom så gott vi kan, men har inte gjort detta innan och är inga "gamers" så ni får ursäkta om vi inte kan alla termer

Såklart har det uppstått några problem…

När allt var installerat (men ingen skärm eller något inkopplat) så tryckte han på start och den drog igång. Fläktarna snurrar, inget konstigt pipande, det lyser som en julgran etc ;-). Men när vi kopplar in skärmen så går det ingen signal till skärmen och tangentbordet lyser inte upp det heller som det väl borde. Då vi inte kan vara helt hundra på att grafikkortet är ok så testade vi även att koppla in skärmen till moderkortet, men inte heller då får skärmen någon ström.

Och man kan väl inte installera mjukvara om man inte har en skärm? (Vi har laddat ner installationsmedia för Windows 10 på en sticka)

Hur som helst, ett annat (tämligen stort) problem är att datorn inte startar varje gång, utan är stendöd, det händer inget alls när man trycker på start. Men när den väl startar så går den fint. Just nu vill den dock återigen inte starta alls.

Kan det ha att göra med grafikkortet?? Eller är det några komponenter nedan som inte är kompatibla? (men då borde den väl inte startat någon gång?)

Först och främst måste vi få datorn att starta… Sen blir nästa steg att få ut signal till skärmen. Men var börjar vi leta för att öht starta den.

Tacksam för hjälp

Processor: AMD Ryzen 5 5600G, 3,9 GHz, 19 MB

Processorkylare: Corsair iCue H150i Elite Capellix

Moderkort: Gigabite B550 gaming x v2

Minne: Corsair Vengeance RGB PRO 2x16GB

Hårddisk: Kingston 1000 GB M.2 SSD med NAND 3D-teknik

Nätaggregat: Corsair CX750F RGB - White Strömförsörjning - 750 Watt - 120 mm - 80 Plus Bronze certificate

Chassi: Corsair 4000x rgb

Grafikkort: (det gamla som vi använder för test) Winfast PX6800GS.