Bara localhost och WAN IP i "Clients (runtime)" på AdGuard Home

Först och främst kan jag börja med att säga att inställningarna är korrekta på min unifi-router (jag använder inte adguard home som DHCP), där jag har ändrat LAN-inställningarna för "DHCP Name Server" till manuell och angett IP till de två AdGuard Home servrarna jag kör.

Jag har även ändrat WAN-inställningarna så att routern använder adguard home som DNS.

Alla enheter visas på instrumentpanelen under "toppklienter".

och alla enheter får saker blockerat av adguard när man besöker websidor t.ex., som tänkt.

Men när jag kollar i "client settings" på adguard home (båda servarna), så listas bara i "Clients (runtime)" mitt WAN IP (source: rDNS), 127.0.0.1 (name: adguard2, source: etc/hosts), 127.0.1.1 (name: localhost, source: etc/hosts), ff02::1 (name: ip6-allnodes, source: etc/hosts), ff02::2 (name: ip6-allrouters, source: etc/hosts) and ::1 (name: localhost, source: etc/hosts).

Dvs inte en enda enhet som använder adguard home som dns.

Jag har inte konfigurerat/lagt till några enheter/klienter i "clients".

Någon som har förslag/idéer på varför de enheter som "inte är lagrade i konfigurationen" inte visas i den listan? eller hur fixar man det?

Jag menar borde inte alla enheter i mitt nätverk som använder adguard home dns dyka upp där, eftersom jag inte har lagt till/konfigurerat några klienter/enheter?

Har försökt både med reddit och adguards egna forum, utan att få någon respons alls, utövar att själv sökt på internet. Så hoppas att någon här har koll på det och har tid över att hjälpa mig.