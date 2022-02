Usb hittar inte min usb-sticka

Hej

När jag kopplar min usb-sticka lr externa hdd till usb-uttaget på min dator, så hittar den inte stickan lr hdd. Har provat både uttaget i fram och därbak på datorn samt olika diskar och usb-stickor för att utesluta att det är fel på dessa. Går jag in och kollar på enhetshanteraren så står det efter att jag klickat på uppdatera drivrutin "Det går inte att läsa in den här enhetens drivrutin eftersom en tidigare instans av drivrutinen redan finns i minnet (kod 38) ". Det fungerar när jag startar om datorn men så fort jag kopplar bort hdd och kopplar in den igen så är jag tillbaka på ruta ett. Nån som vet hur man löser detta?