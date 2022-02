(Problem) Samsung T5 SSD har "tappat" volymen?

Experter,

Min externa Samsung T5 SSD har "tappat" volymen(?).

Flashkontroller och flashminnen verkar vara intakta då Recuva hittar 2,264 filer.

Filformat: NTFS

Diskstorlek: 1,024GiB

Använt Utrymme: ~380GiB

Här är ett screenshot av en sökning i Recuva:

http://www.bilddump.se/bilder/20220205050406-178.29.96.133.jpg

Bakgrund:

Disken har varit inkopplad i min router 24/7 efter behov av lite nätverkslagring.

Har tidigare ej märkt några bekymmer med disken mer än Windows/Router-USB konflikter.

Blev strömlöst häromveckan och kopplade in disken till min TV som var spänningsmatad av en Eaton UPS.

UPS:en klarade att spänningsmata TV:n cirkus en timme, varefter allt slocknar likt ett strömavbrott.

Nästkommande dag kopplas disken åter tillbaks i routern, dioden på disken lös som normalt.

Den lokala nätverksåtkomsten slutar fungera, Utforskaren säger "This folder is empty".

Kopplar disken direkt till datorn och ser att Windows ej uppfattar någon volym.

Status:

Disken är tilldelad en enhetsbeteckning likt förr (F:).

Disken har bytt enhetsnamn från "Network" till "Local Disk".

Disken verkar ha "tappat" volymen, visas som ett RAW filsystem.

Utforskaren (Egenskaper) visar 0 byte på både Använt/Ledigt utrymme.

Diskhanteraren listar disken som "Online" och "Healthy", dock i RAW-filformat.

Recuva hittar 2,264 filer vid sökning vilket kan överensstämma med mitt färska minne.

Bilder från Samsung Magician:

Drive Dashboard (Status): http://www.bilddump.se/bilder/20220205054442-178.29.96.133.jpg

Drive Dashboard (Performance): http://www.bilddump.se/bilder/20220205054519-178.29.96.133.jpg

Drive Details: http://www.bilddump.se/bilder/20220205055510-178.29.96.133.jpg

Performance Benchmark: The selected drive does not support this feature.

Diagnostic Scan: The selected drive does not support this feature.

Performance Optimization: The selected drive does not support this feature.

Over Provisioning: The selected drive does not support this feature.

Nedan följer en bild på exporterad rapport av S.M.A.R.T. i .csv-format:

http://www.bilddump.se/bilder/20220205060534-178.29.96.133.jpg

Finns ny firmware för disken, vågar dock ej uppdatera:

http://www.bilddump.se/bilder/20220205061006-178.29.96.133.jpg

Diskhanteraren (diskmgmt.msc):

http://www.bilddump.se/bilder/20220205061248-178.29.96.133.jpg

Utforskaren (Egenskaper):

http://www.bilddump.se/bilder/20220205061402-178.29.96.133.jpg

Utforskaren (Åtkomst):

http://www.bilddump.se/bilder/20220205061729-178.29.96.133.jpg

Samråder här på forumet då jag ej vill tappa någon information från disken.

Är rätt så flink på datorer, men när det gäller känslig data aktar jag mig för misstag.

Misstänker att SweClockers är fyllt av flertalet kunniga och erfarna användare, hatten av!

Frågeställningar:

Vad skulle ni rent av rekommendera för åtgärder för att återställa disken och tillhörande volym?

Existerar det ens en mindre astronomisk möjlighet att rädda situationen och återfå kontrollen av SSD:n?

Kan man via Kommandotolken avhjälpa problemet genom "chkdsk" eller liknande, eller är det Recuva som gäller?

Är ej direkt sugen eller motiverad att förlora datan på disken.

Det är korrekt uppfattat att någon backup ej finns på informationen.

En erfarenhet rikare här, enorma tack för all hjälp!