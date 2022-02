Smidig och enkel dator för Maplestory

Hej!

Jag går i tankarna att köpa mig en liten smidig dator att ha för allmänt surfande/kolla serier etc när man är på resande fot osv. Men även för att spela ett spel som heter Maplestory. Detta är verkligen inget krävande spel på något sätt, men jag är verkligen inte kunnig inom datorer. Idealet skulle vara en Macbook liknande dator, tänker just på tunnheten och smidigheten, men vill inte ha Mac. Har sprungit på uttrycket "ultrabook" under mitt sökande, det är väl kanske bara en marknadsbenämning som något företag kommit på, men det lät ungefär som det jag letar efter. Först och främst här är rekomenderade specs för Maplestory.

MapleStory Recommended Requirements

CPU: Intel Core Duo 3.0Ghz / AMD Athlon 64 X2 3.0Ghz

CPU SPEED: Info

RAM: 4 GB

OS: Windows 7 or later

VIDEO CARD: GeForce 9600 GT / ATI Radeon HD 3870 or higher

PIXEL SHADER: 4.0

VERTEX SHADER: 4.0

SOUND CARD: Yes

FREE DISK SPACE: 20 GB

DEDICATED VIDEO RAM: 512 MB

Finns det någon relativt billig dator (helst under 10k) som uppfyller dessa krav? Gillar just tanken på ett kunna slänga upp datorn i knät å sängen osv utan att behöva tänka på att fläkten blir varm osv, lite som en macbook.Har inte riktigt fattat om så kallade ultrabooks har grafikkort överhuvudtaget? Här är några exempel på datorer jag hittat som jag undrar hurvida dem skulle vara tillräckliga för ändamålet.

https://www.netonnet.se/art/dator-surfplatta/laptop/laptop-17...

https://www.komplett.se/product/1185292/dator-surfplatta/dato...

https://www.dustin.se/product/5011230614/galaxy-book

Vad tror ni? skulle någon av dessa funka? Och vilken tror ni är bäst isf? Eller har ni några andra förslag?

Tack på förhand! =P