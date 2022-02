Akut problem med Microsoft/Xbox konto

Testa att logga in med kontot men sedan spela med ett vuxenkonto istället.

Sedan kan man ju sätta xbox till 'home' för att slippa logga in.

På Windows loggar du in med gamepasskontot i shop men spelarkontot i xbox appen.

Rätt är förstås att inte ange ålder eller ha alla köp på ett vuxenkonto, var det lång tid?