VPN klient samma subnät

Beroende på vilken VPN-programvara du använder så kan du ställa in vad VPN-klienten ska göra med trafik som ska till det lokala LAN:et. Antingen går det ut på det lokala subnätet, eller så går den ut över VPN:et. Du kan dessutom antagligen lägga in specifika routes för specifika IP-adresser, så att t.ex. 192.168.1.10 går via lokala subnätet medan 192.168.1.11 går över VPN:et.

Det här blir dock väldigt hackigt väldigt snabbt. Om du verkligen behöver kunna komma åt lokala resurser och även komma åt resurser över ditt VPN samtidigt så är enda lösningen att se till att IP-adresserna inte krockar. Det går även att använda IPv6 till sin fördel här.

Ett vanligt scenario är att sätta upp nätverksskrivare t.ex. på det lokala LAN:et, att använda IPv6 där gör att man aldrig får några konflikter med sitt VPN.

En annan möjlighet är att endast köra IPv6 över ditt VPN. Dina IP-adresser där kommer aldrig krocka med något.

En sista möjlighet som jag bör nämna: Du kan så klart använda "riktiga" IP-adresser på ditt LAN istället, men chansen att du har en bunt IPv4-adresser över som du kan använda för ett LAN är ju rätt låg i dessa bristtider...