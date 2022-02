Asus rog g14 prestanda problem

Hej jag har problem i heroes of the storm, får knappt 120 fps samt har kraftiga dippar.

Har testat de mesta även en display genom usb c porten men ändå ligger gpu bara på 40% och dippar från 110-80 fps i detta gammla enkla spel.

Cyberpunk belastar gpu bra och ligger runt 90 fps, så borde ju ha över 200 enkelt i hots.

Funderar på att ta bort armory crate och köra in msi afterburn och prova.

Tankar och idéer sökes.

Är 5900hs och 3060 som finns i datorn.

Ligger under 60 grader så är ingen begränsning där iaf.

Har inte vsync eller nån liknande fps limit igång. Även om jag haft det borde de inte bli så kraftiga dippar.