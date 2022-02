Gammal iMac eller mindre gammal PC?

Jag är i behov av en stationär dator för främst kontorsarbete, surf och eventuellt något gammalt retro-spel från min barndom, typ Age of Empires 2. Med andra ord behöver jag inget prestandamonster. Platsen för dator är begränsad och den måste se snygg ut. Därför har jag spanat in så kallade all in one-datorer. Nu är det så att jag har möjlighet att få en gammal dator i princip gratis. Valet då står mellan en HP från 2017 alternativt en iMac som är "late 2013". Se länkar nedan:

iMac: https://support.apple.com/kb/sp687?locale=sv_SE

Dvs iMac late 2013, 21,5" med i5 2,9 GHz, 16 gb ram och Geforce GT750M.

eller:

HP: https://support.hp.com/se-sv/document/c05809644

Dvs modell från 2017 med 24", i7 7700T 2,9 GHz, 16 gb ram och Radeon 530.

Till saken hör att jag redan har en macbook, iPhone, apple tv osv osv så är lite inkörd på MacOS redan, men har inget principiellt emot att köra Windows. Finns ju fördelar med det med.

Så till frågorna: Vilken hade du valt och varför? Och hur mycket bättre är HP:n egentligen? Kommer det märkas stor skillnad i vardagssysslor och hållbarhet framgent? Kan man ens köra senaste MacOS på macen eller är det bättre att köra windows även på den?

Tacksam för all hjälp jag kan få!