Radeon Blackscreen i tre månader!

Tjenare Sweclockers! Har stora problem med mina Radeon Drivers och Windows 10. Börjar tappa både förståndet och hoppet!

All hjälp uppskattas!

Specs:

AMD Radeon R9 290X

Intel i7 7700K

Z270E Asus ROG

32gb Ram

CoolerMaster 720W (10 år gammalt!)

Händelseförloppet:

- Gibba lite CSGO, helt plötsligt svartbild, hör fortfarande discord men ingen hör mig längre.

- Startar om datorn och det blir blackscreen direkt i windows.

- installerar om hela windows! Blackscreen igen.

- Jag misstänker att GPU helt enkelt har gett upp och ber en vän testa den i sitt system, Och den funkar utmärkt!

- Jag byter till Intel HD630 grafiken och lyckas komma in i felsäkert läge, köra Display Driver Uninstaller, allting i klickat!

- Nu funkar windows igen som det ska men behöver givetvis drivers installerade igen...

För att försöka få in drivers igen så påbörjas en helvetes loop! Den går ungefär såhär:

1. Installera drivers, blackscreen antingen under installation eller under rebooten.

2. In i felsäkert läge igen och köra DDU.

3. Repeat!

Har testat ALLA drivers till mitt grafikkort. Har kraschat varje gång utom en då det krascha när jag väl satte in en display kabel i GPUn, då krascha det. Det funkade alltså som vanligt med drivers installerade sålänge jag hade skärmen från Intel HD.

Har läst hur många trådar som helt i radeon forumet men inte hittat någon mer lösning. Någon som har en idé?

Mvh