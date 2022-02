Utomhusantenn TP-Link TL-WA7210N

- 12dBi dual-polarized directional antenna boosts wireless range

- Dedicated power amplifier and low noise amplifier improve radio performance

- Complies with IEEE 802.11b/g/n, wireless speed up to 150Mbps

- Outdoor weatherproof and 4000V lightning/15KV ESD protection design

Utomhusantenn säljes, har ingen nytta av denna men kanske passar någon som behöver wifi-täckning utomhus vid sommarstället eller som förstärkare.

Kommer med kompakt PoE-injector.

Skickas helst ej. Köpare betalar ev frakt.

