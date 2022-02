Skrivet av Mediabrus: Sälj skiten och köp något riktigt.

Har du ett bio rum ska du väl inte sänka hela skiten med en soundbar? Gå till inlägget

Just Q960A är riktigt jäkla bra soundbar för film. Men jag håller med, ska man dra till med ett riktigt biorum bör man gå lite mer all out på riktiga högtalare. Men för mig i soffan hemma så har jag bara hört bättre surround hos dem med 4-5+ ggr så dyra setups.