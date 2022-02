QNAP varnar "Disk 1: Medium error", men Disk Health är OK.

Någon gång i veckan så loggar min Qnap denna varning: "[Hardware Status] "Host: Disk 1". Medium error. Run a bad block scan on the drive. Replace the drive if the error persists"

Disken är i praktiken helt ny (~360 dagars uptime). Har följt anvisningen och kört en bad block scan ett par gånger utan att hitta något fel. Qnap's egen "Disk Health"-vy rapporterar inga problem med disken heller. Har kört deras "SMART test suite" ett par gånger utan anmärkning.

Jag fattar att det enkla rådet är att kasta disken och köp ny. Men a) det handlar om >3000kr per disk och b) jag litar mer på Seagates hårdvara än på Qnaps mjukvara. Det känns mer sannolikt att Qnap varnar på felaktiga grunder än att disken faktiskt håller på att dö.

Är det någon som vet vad jag kan göra för att felsöka mer ingående, kanske få varningen att sluta triggas?

PS. det är en RAID5 setup, 3x12TB och 1 ledig bay kvar. Allt känsligt innehåll lagras på geografiskt spridda enheter. Det föreligger alltså ingen risk för katastrofal dataförlust. Blir bara irriterad över potentielt falska varningar.