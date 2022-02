Hello!

Har den senaste tiden upplevt rejält rubberbanding i vissa spel, t.ex. Back 4 Dead eller Overwatch.

Någon annan som har Telia och upplevt liknande eller kan testa om ni får liknande resultat? Nedan IP är Overwatch EU.

Vissa adresser där pingen är hög är Telias egna, men det ser också ut som att jag routas via Blizzard US i Kansas (137.221.78.35)?

Är det ett Telia-problem eller Blizzard i detta fall?

C:\Users\>tracert 185.60.114.159

Tracing route to 185.60.114.159 over a maximum of 30 hops

1 8 ms <1 ms <1 ms 10.0.0.1

2 1 ms 1 ms 1 ms gw1-no500.tbcn.telia.com [78.71.201.1]

3 8 ms 7 ms 7 ms b3-c2-link.se.telia.net [81.228.86.208]

4 7 ms 7 ms 7 ms ld-h-c1-link.se.telia.net [81.228.83.249]

5 12 ms 7 ms 7 ms m-b-peer1-link.se.telia.net [81.228.86.13]

6 8 ms 8 ms 8 ms kbn-b1-link.ip.twelve99.net [62.115.123.158]

7 847 ms 823 ms 837 ms kbn-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.138.112]

8 12 ms 12 ms 12 ms hbg-bb4-link.ip.twelve99.net [62.115.135.227]

9 25 ms 19 ms 19 ms adm-bb4-link.ip.twelve99.net [80.91.246.200]

10 20 ms 19 ms 19 ms adm-b10-link.ip.twelve99.net [62.115.120.229]

11 20 ms 19 ms 19 ms blizzard-ic348623-adm-b10.ip.twelve99-cust.net [62.115.178.203]

12 249 ms 219 ms 219 ms ae1-br02-eqam1.as57976.net [137.221.78.35]

13 29 ms 28 ms 28 ms et-0-0-3-br02-eqpa4.as57976.net [137.221.65.92]

14 47 ms 37 ms 29 ms et-0-0-1-pe04-eqpa4.as57976.net [137.221.77.53]

15 30 ms 29 ms 29 ms 137.221.66.39

16 30 ms 29 ms 29 ms 185.60.114.159