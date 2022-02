Hur lång tid är rimligt att vänta på reparation?

Skrivet av Jutvify: Det som var dräggigt av honom jag lämnade in hos är att han hävdade att jag innan köpet skulle kolla på forum om VLC krånglade, jag visste inte ens om att den hade VLC. Igår var jag och pratade med en trevlig tjej som ville ge mig tillgodokvitto, men jag hade inte produkten med mig. Jag felsökte, gjorde även fabriksåterställning. Den jag lämnade in hos sa att det är vanligt problem med VLC. Som sagt ingen annan applikation som man ser filmerna på har funktionen som VLC, när du stannar filmen och startar igen så startar den precis där jag stoppade filmen. Sanslöst att bara VLC har den funktionen. KODI och NOVA har den inte, filmen börjar om från början vilket är skit. Det jag menar med att filmerna inte visas på VLC, det är tomt när jag startar VLC applikationen, ingen film visas i applikationen, som om det inte fanns filmer på hårddisken. Jag har kollat hårddisken och det är inget fel på den. Filmerna är 4k som visas utan krångel på alla andra applikationer och även vanliga filmer. Haft den i två månader och hade inga problem med visningen av filmerna på VLC, inga som helst krångel under två månader jag tittade på VLC, alla filmer visades problemfritt. Gå till inlägget

Ahh, så du har kunnat titta på filmerna på hårddisken med andra appar på din Shield.

1. Låter jättekonstigt att det inte går att pausa och fortsätta spela från samma ställe. Eller missförstår jag dig?

2. Läste följande på google rörande samma problematik:

Try this: Settings, Apps, App permissions, Files and media, VLC, Allow all the time Folders will now show the movie files

Kanske är så enkelt att den inställningen får fram filmerna?

EDIT: läste om din text 2 gånger och inser att du stänger av filmen helt, och startar upp den igen. Då vill du hitta tillbaka till det ställe du stängde av sist. Som nån annan här ovan sa, Kodi har den funktionaliteten.