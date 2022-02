Something Something Custom Loop O11 Evo

Efter att ha fått en RMA på moderbrädan så var det dags att bygga om datorn när det ändå var läge att plocka ner allt.

Nu är nya delarna beställda och det är dags att planera in en ny loop i kommande Lian Li O11 Dynamic Evo som bör dyka upp i slutet av Feb.

Efter att mitt första bygge var någorlunda lyckat så tänkte jag slänga mig in i hardtube träsket.

Tanken först var att blanda in mina VA kunskaper och klämma in förkromade kopparrör dock så hade jag gärna velat ha dem i större dimensioner men allt går inte alltid ihop och 16mm rör är helt omöjliga att få tag på. Vet du något om detta så snälla hojta till.

Men finner jag inget så kommer det bli 16mm Akryl.

Nu skall jag försöka hålla en någorlunda uppdateringsfrekvens i loggen men familj, arbete + arbete och livet existerar. Men det kommer säkert bli toppen!

Nedan så har jag lagt upp några förslag men det lutar mer åt den sista bilden där jag kommer nyttja chassit i sig som en distro plate och dra en del softtubes på baksidan. Skriv gärna om du har några förslag eller tankar.

Så här såg det ut tidigare i en FD Meshify 2 Compact innan isärplockning:

Och här är lite tankar jag haft på kommande bygge. Tyvärr så har jag inte tid att lära mig Fusion360 eller något annat händigt verktyg för sådant här. so without further ado presenterar jag mina grymma Paint skills.