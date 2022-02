Skärmen självnersläcker sig 20 gånger i rad vid uppstart efter att ha vilat avslagen

Jag har en gammal Acer V223HQL skärm som jag vet kommer måste bytas förr eller senare, än så länge funkar den...men inte tillfredsställande

Mitt problem är att skärmen vägrar tändas upp enbart efter att den varit släckt i flera timmar, t.e.x man lämnar datorn på under natten

& när jag kliver upp på morgonen & ska starta fanskapet det är då den självnersläcker sig just innan bilden ska till & visa sig

samtidigt som den blå dioden fortsätter lysa, det sker efter att man tryckt på ON och det förväntas ta två sekunder innan bilden kommer

Det som löser problemet är en repetition där jag måste tryclka ON-OFF skärmen ca 20 gånger i rad varpå den stegvis! börjar exponera bild i närmre 1 sek!.....innan den självnersläcker sig, men på kanske 20 ON-OFF omstarten så stabiliseras bilden alltid helt plötsligt utan anledning, sedan har jag bild utan avbrott tills jag släcker skärmen i flera timmar.

Och viloläge är inte aktiverat hörde ni det!!! så fråga inte jag har kollat alla inställningar i energisparalternativ och dom är deaktiverade

Kanske att monitorsladden ändå är defekt då det saknas 1 av 2 skruvar på kontakten som går in i grafikkorts-porten så att den kanske inte bottnar riktigt, men det trodde datorkillen på firman inte spelad någon roll, och hade det vart så borde jag väl aldrig fått bild.

Han tror inte att det är fel på grafikkortet, det hade han kollat.