RTX 3090 ger ej längre bild när Resizable BAR är aktiverat

Hej kära SweC:are!

Jag vet att det här inte är någon big deal eftersom listan av spel som stöder detta är liten och effekten är oftast mycket liten.

Men jag vill ändå gräva lite i det, så först lite historik:

När Re-BAR blev tillgängligt fixade jag det rätt snabbt med uppdaterad VBIOS till min ASUS 3090 TUF OC och aktivering i BIOS till min Gigabyte Aorus Z390 Master.

Det har funkat finfint fram tills för kanske en månad sedan efter att jag av nyfikenhet kopplade datorn genom en strömmätare. Den kraschade lite randomly, ibland utan att jag gjorde något särskilt och väldigt fort om jag försökte spela något, så jag kopplade ur strömmätaren men problemen kvarstod tills jag laddade "optimized default" i BIOS och då löstes det direkt.

Så fram tills idag har det tuffat på fint men jag fick idén att gå in i BIOS igen och aktivera TPM 2.0 igen och när jag ändå gjorde det aktivera Re-BAR. Då fick jag ingen bild öht, inte under uppstarten och inte efter jag bootat in till Windows. Kunde logga in i Windows, hördes på att CPU-fläktarna snurrade på när jag gjorde det, men fick ingen bild förstås.

Felsökte bildutgångar och lite annat men till slut rensade jag CMOS vilket löste problemet igen.

Testade sen att aktivera endast "Enable 4G decoding" utan problem och sen även aktivera Re-BAR men då blev det samma fel igen med svart skärm.

Testade om problemet var samma med båda mina VBIOS: Silent och Performance. De har dock precis samma version av VBIOS med stöd för Re-BAR.

Nu till frågor:

Vad tror ni är nästa steg om jag nu prompt ska se om det här går att lösa?

Har ni någon teori om vad som "gick sönder" / förändrades efter jag kopplade datorn via en strömmätare?

Kan strömmätaren jag haft varit "för billig" (Clas Ohlson har jag för mig den kom från) så att den gav min PSU för instabil strömmatning?

För vägar framåt tänker jag själv att jag skulle kunna uppdatera BIOS igen, kanske är något knas med inställningen för Re-BAR.

Eller så blev något knas med VBIOS så jag kanske ska testa att installera om (eller ny om det finns) VBIOS i en "slot" (som sagt, kortet har Dual BIOS).