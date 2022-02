Planerar att bygga ny dator via Inet's datorbyggare (17000 budget ish)

Hejsan!

Som titeln säger så har jag planerat att bygga ihop en dator på Inet med deras datorbyggare.

Jag har som sagt en budget på omkring 17000 skulle jag säga, men om det går att komma ner i pris utan att tappa alltför mkt prestanda så är ju det fint.

Jag spelar på 1080p och en 144hz monitor, så om jag kan spela spel på höga inställningar på det och få en härlig upplevelse så vore det toppen (just nu spelar jag nyare Tomb Raider spel, Resident Evil Village, Fortnite, och dylikt, så Shadow of the Tomb Raider är nog det mest krävande spel jag äger just nu), min fråga till er då är vilka delar ni hade valt för att bygga ihop en dator med för dessa inställningar.

RGB är inget för mig, dem enda viktiga sakerna är prestanda och att det är bra kylning för min del, och gärna att datorn är hyffsat tyst.

Om det är något mer ni undrar så säg gärna till!

Tack på förhand! /blurry