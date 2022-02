Märkligt beteende på router efter firmware upgrade (ISP DHCP does not function)

Hej!

Jag får ta och kontakta både ISP och Asus imorgon. Men kan redan se framför mig hur de kommer skylla på varandra..

Det finns ett gäng frågeställningar här.

TL:DR

Jag har en Asus RT-AC66U B1, kommer inte åt internet efter fw upgrade.

Varför fungerar inte port forward efter omstart av min docker?

Varför påstår min router att min ISP's dhcp är fubar efter fw upgrade?

Varför sa min router att internet status är "Disconnected" (men hade internet ändå) efter jag startade om fiber-switchen?

Varför är jag nu fast på att ISP DHCP är fubar trots omstart av fiberswitch?

Finns det någon annan router som faktiskt fungerar? Budget max 2000:-

Såhär är det

Jag skapade upp en Valheim server på en docker. Den lyssnar på UDP 2456.

Gör en port forward, testar att ansluta mot min WAN-ip, fungerar klockrent!

Confar lite nya saker, och startar om min docker. Nu går det inte längre ansluta på wan ip, dock fungerar det fint på intern ip.

Containern är confad med manuell ip, eftersom jag vill att den ska ha samma hela tiden. Jag kan inte sätta static på den i routern då mac-adressen blir ny efter varje omstart.

I tron om att min router på något vis använder mac-adressen i bakgrunden på min port forward så testar jag att radera min regel och skapa på nytt. No dice

Så jag ger mig på att uppdatera firmware på routern (jag valde rätt fw för min router!). Av någon märkling anledning så påstår min router att min ISP's DHCP är trasig. Jag stänger av fiberswitchen i routern i 3s, och slår på igen.

Nu påstår routern att min internet status är "Disconnected". Jag har dock internet, och har fått en ny wan ip.

Det finns något nytt i interfacet nu, utöver klassisk port forwarding så finns där även OpenNat*. Lägger in min port forward där också, och se, det fungerar att ansluta mot wan ip igen!

Testar att starta om docker containern igen. Och samma visa, kan inte ansluta mot wan-ip ...

I detta läget jag jag några försök med att starta om router och fiber-switch. Får ny ip 2 gånger till. Nu är jag dock fast på "Your ISP's DHCP does not function properly." hur mycket jag än startar om router eller switch.

Vet inte riktigt vad det är som händer här. Dels förstår jag inte varför min port forward går sönder så fort jag startar om min docker (kan se i routerns klient-lista att den använder korrekt mac-adress efter varje omstart)

Sedan så suger det att inte ha någon internet-anslutning

Någon som stött på liknande förut, och således kan rekommendera en router som fungerar med både port forward och i kommunikation med ISP?

Sätter jag laptop direkt till switchen så funkar det lite sisådär. Jag får en ipv6 adress enligt icanhazip.com.

DNS verkar funka ganska iffy. sweclockers.com, microsoft.com med många flera fungerar inte alls (NXDOMAIN). Däremot kommer jag åt google.com, aftonbladet.se. ipconfig/all pekar också på ipv6 dns-servrar. Så vet inte riktigt vad det är som händer där.

Snälla rädda mig från ondo!

*(tror jag, minns inte riktigt, kör nu routern som brygga å har ingen aning hur jag kommer åt gui:t igen )