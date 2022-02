Laptops - Vilka prisklasser ger mest prestanda och bästa strategi vid köp & uppgradera för framtiden?

Är lite nyfiken vad ni som är insatta i laptops på den nuvarande marknaden skulle säga att man får mest mest prestanda/värde per krona för? Om vi delar in det i prisklasser där 15-20k är i det övre skiktet jämfört med lite billigare laptops kring 10-15k eller om vi till och med går ner till priser runt 5-10k så gissar jag att i alla fall någonstans mellan dessa prisklasser 5-20k finns en "sweet spot" som är svårslagen men att under 5k så förlorar man mer prestanda jämfört med prissänkning och att över 20k så betalar man betydligt mer än det man får även om de som har råd gärna gör det för att få den mest extrema prestanda som går? I ungefär vilken prisklass får man mest för sina pengar när det kommer till bärbara datorer historiskt sett? Är det kanske viktigt att dela upp dagens laptops med Full HD i en grupp och de med WQHD upplösning i en annan då skärmens upplösning är ganska avgörande kring hur mycket prestanda man behöver från datorn och att skärmens kvalité i allra högsta grad påverkar priset? Så att vi kanske har en "optimal" prisklass för FHD laptops och en för WQHD laptops som kan anses ge mest för pengarna där den för WQHD givetvis är en bra bit högre jämfört med den för FHD?

Om pengar inte är ett problem är det ju självklart enkelt att välja en laptop som presterar långt över vad man egentligen behöver men som kommer hålla i många år framöver... Om man dock inte heter Elon Musk och vill vara "smart" med sina pengar vilket är den smartaste vägen att gå med tanke på att det ständigt år efter år kommer nya laptops om vi tänker oss följande scenarion där X = budgeten man är villig att spendera:

1. Spendera en bra bit över sin budget X kanske till och med det dubbla (2X) för att köpa en laptop som blir "overkill" och som ger mer än vad man egentligen behöver i nuläget men som kommer hålla måttet i många år och inte behöver uppgraderas på väldigt många år!

2. Lägga precis så mycket pengar som ens budget X tillåter för att få en dator som klarar de behov man är ute efter och kanske i ett par år framåt för att sedan uppgradera till en ny om några år där man spenderar likvärdigt mycket pengar som i scenario 1 fast på två laptops inom loppet av sig 4-5 år men där den laptop man uppgraderar till om några år kanske blir likvärdig eller till och med bättre än den monster-laptop som man direkt köpte för dubbla budgeten!

3. Gå rejält under sin budget X kanske så långt som halva budgeten för att inte spendera för mycket i onödan och för att endast skaffa sig en laptop som till större del uppfyller de behov man är ute efter i nuläget fast med kanske några uppoffringar men som sedan ger möjlighet att kontinuerligt uppgradera till en ny laptop kanske varje/vartannat år för att nå en likvärdig summa som 2X som den "overkill" datorn i scenario 1 som man köpte på en gång men i detta fall köper man kanske 4 laptops inom loppet av 4-5 år där man ständigt uppgraderar i takt med nya modeller men där man aldrig spenderar onödigt mycket pengar vid varje enskilt köp!

Vore lite intressant och se hur folk här resonerar kring detta med "bästa" prisklasser när det kommer till diverse olika laptops och vilka strategier kring köp och framtida uppgraderingar som är vettiga och hur man väljer att spendera sina pengar för att ha en bärbar laptop som uppfyller ens krav!