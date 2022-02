Onedrive full. Jag vill ta hem filerna och avsluta

Onedrive är en tvåvägssynk så tar du bort på plats A så tas det bort på plats B.

Det är inte en trojan, du har bara gjort fel.

Oavsett vad så kan du väl återställa det från papperskorgen på onedrive och sedan välja att ladda ned de filer d utycker är viktiga. Sedan avsluta?

Skulle du ha kvar onedrive finns även en funktion som heter "always keep on this device" om du högerklickar på filen / mappen i utforskaren.