Rensa en dator innan jag gör mig av med den

Köpte nyligen en dator och därmed måste jag göra mig av med den gamla på ett sätt eller ett annat. Jag formaterade D: hårddisken och gjorde även en windows återställning för att få bort allt från C: disken men vid ominstallation av windows lära jag logga in via min windows email och därav är datorn kopplad till min mail och kan komma åt min epost och diverse. Finns det ett sätt att göra en ren installation av windows och göra det mer privat så att den inte är kopplad till min mail?