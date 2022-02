Hallå folket!

Har en LG C8 som är ansluten till ethernet. Märkte snabbt att Wi-Fi is out of question. Jag vill avsluta mitt bredband och börja dela internet från min iPhone 13 pro max istället till min tv, försökte idag utan framgång, teven ser hotspot och efter en lyckad lösenord händer det inget. Vad har jag för alternativ? Tack på förhand