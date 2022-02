Problem med screen flicker

Kör med en gtx 3080 och för tillfället en äldre Acer XF240H fram tills att jag får min nya skärm levererad. Testat spela league of legends och märkt att skärmen ibland blinkar till och blir lite mörkare i ett ögonblick och sen blir normalt igen. Har testat diverse settings gsync på och vsync på i nvidea kontrollpanelen samt capped FPS in game. Testat köra med default kontrollpanel settings och vsync enabled in game. Även testat cappa FPS via kontrollpanelen och ha gsync och vsync på där. Vid det här laget kan jag bara gissa att det är antingen gsync som spökar eller något galet med den gamla skärmen