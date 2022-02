Hej,

Rensade garderoben och hittade dessa gamla klenoder.

Viewsonic 22" TFT VX2268wm 120Hz

https://www.inet.se/produkt/2305134/viewsonic-22-tft-vx2268wm-120hz

1680 x 1050 - 120 Hz

Lite dammig men funkar fint, se bilder. Bilden är ju lite dassig men vad man kan förvänta sig från en TN-panel från 2009...

Nvidia 3D Vision Glasögon

https://www.inet.se/produkt/5408409/nvidia-3d-vision-glasogon

Glasögon för aktiv 3D till skärmen ovanför. Är ju End of Life men kan kanske vara kul om man vill köra lite äldre spel med stöd för det. Verkade också fungera OK men krävdes en del pill med äldre drivrutiner som jag inte orkade testa, men både sändare och glasögonens status-LED blinkade när de kopplades in.

Båda inköpta 12 år sen på Inet.

Upphämtning på Lidingö, har ingen förpackning till skärmen.

