Vilken moln tjänst använder ni för backup av bilder

Lite off-topic, men...

Använder för tillfället endast Syncthing för att synkronisera mellan min telefon och min dator, men planerar att köpa en ny server och även några 10 TB NAS-hårddiskar för att genomföra en någorlunda framtidssäker säkerhetskopiering. Kommer då att spegla alla hårddiskarna så att jag inte förlorar något ifall någon hårddisk dör. När jag har den nya servern, kommer jag att hantera filerna via Nextcloud. I dagsläget kommer jag åt filerna via SFTP via Material Files i telefonen, vilket än så länge fungerar klockrent.

Men varför inte Google Drive, OneDrive, eller andra molntjänster från Big Tech-företag för min del (varning, ej populära synpunkter hos många)?

De äger dina filer - inte du. Ingenting lagras krypterad. De kan ta bort filer från dig utan förvarning, för att sedan meddela detta (om de vill). De kan snoka på dina filer utan din vetskap.

Sen behöver du ju inte heller betala något företag mer pengar per månad Du får bara en lite/mycket högre elräkning - that's it.